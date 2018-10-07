Заксобрание приняло решение ввести доплаты к пенсии работникам аварийно-спасательной и противопожарной службы

Иркутская область, 8.10.18 (ИА "Телеинформ"), - На сессии Заксобрания Иркутской области под председательством спикера Сергея Сокола 8 октября в первом чтении поддержана инициатива группы депутатов областного парламента, касающаяся оказания дополнительных мер социальной поддержки работникам аварийно-спасательных служб и противопожарной службы Иркутской области.

Изменения предлагается внести в законы «О пожарной безопасности в Иркутской области» и «Об отдельных вопросах защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Иркутской области».

Доплата к пенсии в размере 5 тыс. рублей из областного бюджета будет предоставляться работникам служб, занимающим должности, которые непосредственно связаны с осуществлением деятельности по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ, имеющим непрерывный стаж работы в службе более 15 лет. Одним из условий является работа на таких должностях не менее года перед увольнением. Как рассказала один из авторов законопроекта, председатель комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству Наталья Дикусарова, данная законодательная инициатива направлена на устранение неравенства в пенсионном обеспечении работников федеральной и областной службы.

«Люди, работая в службах разного уровня подчинения, выполняют одни и те же функции, одинаково рискуя своими жизнями, но имеют разные условия после выхода на пенсии. В процессе подготовки законопроекта был проанализирован опыт в данной сфере других регионов России», - цитирует пресс-служба Заксобрания депутата Дикусарову.

Согласно финансово-экономическому обоснованию законопроекта, с учетом достижения пенсионного возраста пожарных и спасателей в период 2019-2021 годов, право на получение ежемесячной доплаты к пенсии наступает у 112 жителей региона. При осуществлении ежемесячной выплаты в 5 тыс. рублей финансирование за счет средств областного бюджета на эти три года составит 17,3 млн рублей.

Как заметил председатель комитета по собственности и экономической политике Заксобрания Николай Труфанов, данный законопроект крайне важен для Иркутской области. Указанные меры социальной поддержки окажут положительное влияние на стабилизацию кадрового состава пожарно-спасательной службы Иркутской области, а также позволят повысить престиж профессий пожарных и спасателей в регионе. Законопроект был принят на сессии в первом чтении, работа над документом будет продолжена.