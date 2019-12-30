Житель Иркутска оплатил долги, чтобы вылететь на Новый год к родственникам за границу

Иркутск, 4.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Проживающий в Иркутске уроженец Таджикистана оплатил налоговую задолженность, чтобы вылететь на Новый год к родственникам за границу.

Как сообщает пресс-служба УФССП по Иркутской области, к приставам поступил исполнительный лист о взыскании с мужчины налога на имущество в виде земельных участков, расположенных в границах сельских поселений, на сумму 136 тысяч рублей.

После возбуждения исполнительного производства должника вызвали на прием к судебному приставу, однако тот лично не явился, а перечислил на депозитный счет отдела судебных приставов около 40 тысяч рублей в счет погашения задолженности.

После повторного вызова мужчина явился к судебному приставу, где был ознакомлен с постановлением о возбуждении исполнительного производства. Также ему было разъяснено, что по истечении срока для добровольной оплаты долга среди прочих мер принудительного характера к нему будет применена и такая, как ограничение права выезда за пределы Российской Федерации.

Так как гражданин часто выезжает в Таджикистан к проживающим там родственникам и наступающие новогодние праздники не являются исключением, он оплатил оставшуюся сумму задолженности непосредственно в налоговой инспекции, о чем предоставил должностному лицу управления платежные документы.

После подтверждения отсутствия задолженности по налогам исполнительное производство окончено фактическим исполнением. В результате мужчина смог отправиться на Новый Год к родне.