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28.03.2019

Житель Иркутской области застрял на границе с Финляндией из-за неликвидированного предприятия

Иркутская область, 28.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Житель Иркутской области застрял на границе с Финляндией из-за неликвидированной вовремя организации. Ему и другим учредителям сельскохозяйственного потребительского кредитно-сберегательного кооператива запретили выезжать за рубеж. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Иркутской области.

– Должники-учредители начали собирать необходимые для ликвидации предприятия документы, которые затем должны были передать в налоговую, однако затянули сроки. Поэтому отдел судебных приставов по Саянску и Зиминскому району постановил ограничить выезд за пределы страны каждому учредителю кооператива, – подчеркнули в ведомстве.

Один из должников устроился в фирму по перевозке грузов из России в Финляндию. На границе выяснилось, что машина проходит таможенный контроль, а ее водитель не имеет права выехать за пределы России. В тот же день мужчина связался с приставами Иркутской области, и те ему пояснили, что ограничение на выезд не может быть снято, так как не исполнено решение суда.

Родственники должника тут же получили все необходимые документы в налоговой, после чего предъявили их приставу-исполнителю. Только после этого мужчина смог пересечь границу.

 

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