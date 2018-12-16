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17.12.2018

Житель Приангарья заплатит миллионный штраф за невозврат валютной выручки

Иркутская область, 17.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Житель Приангарья заплатит миллионный штраф за невозврат валютной выручки от вывезенных за рубеж лесоматериалов.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области, мужчина признан виновным в совершении трех преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 193 УК России – уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации.

Судом установлено, что в 2015-2016 годах бизнесмен по заключенным внешнеэкономическим контрактам вывез за рубеж лесоматериалы. При этом в нарушение требований законодательства о валютном контроле и регулировании, вырученные за это деньги в Россию не вернул.

С учетом смягчающих вину обстоятельств, признания вины, принятия мер, способствующих возвращению денежных средств из-за рубежа, предпринимателю назначено наказание по совокупности преступлений в виде штрафа в сумме одного миллиона рублей.

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