Житель Тайшета, отказавшийся от проверки на алкоголь, заплатил штраф 80 тысяч рублей

Тайшет, 31.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Житель Тайшета, отказавшийся от проверки на состояние опьянения, оплатил штраф 80 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба УФССП по Иркутской области, 33-летний уроженец Тайшета Иркутской области, ранее лишенный права управлять транспортными средствами за вождение в состоянии алкогольного опьянения, сел за руль и был остановлен сотрудниками Госавтоинспекции. От прохождения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения непосредственно на дороге и в медицинском учреждении он отказался. Тем самым он повторно совершил административное правонарушение, что влечет уголовную ответственность.

Тайшетский городской суд, рассмотрев материалы, постановил прекратить уголовное дело в отношении мужчины и назначить ему штраф в размере 80 тысяч рублей.

С постановлением о возбуждении исполнительного производства должник был ознакомлен. Также судебный пристав разъяснил неплательщику меры принудительного исполнения, которые могут быть применены в случае неоплаты долга, в том числе инициирование замены наказания на более строгое. Оценив серьезность своего положения, нарушитель добровольно оплатил судебный штраф в полном объеме.