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23.09.2018

Жителей Саянска проконсультировали по налоговым выплатам в пункте ГИБДД

Саянск, 23.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Налоговики организовали консультационный пункт в ГИБДД Саянска.

Как сообщает пресс-служба УФНС по Иркутской области, рабочее место сотрудника инспекции оснастили ноутбуком с выходом в интернет, принтером для печати. В этот день налоговый инспектор выдала четырем налогоплательщикам регистрационные карты пользователя сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Шесть человек получили налоговые уведомления на уплату имущественных налогов на сумму более пяти тысяч рублей, еще двоим вручили квитанции на уплату задолженности по пени.

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