|Деньги
|05.06.2019
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Жители Приангарья 6 июня могут обратиться на прямую линию по вопросам противодействия коррупции
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Иркутская область, 5.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Для разъяснения федерального законодательства в области противодействия коррупции 6 июня с 9.00 до 14.00 состоится прямая линия с участием представителей ГУ МВД по Иркутской области.
Как сообщает пресс-служба ведомства, в режиме реального времени людям расскажут о порядке обращения в правоохранительные органы по вопросам, связанным с получением должностным лицом взятки либо дачи взятки. Также проконсультируют по правилам корректного поведения в случае вымогательства денег, дадут консультации по требованиям к подаче заявления в полицию о совершении коррупционного преступления, в том числе при получение взятки сотрудником правоохранительного ведомства.
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