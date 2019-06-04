Жители Приангарья 6 июня могут обратиться на прямую линию по вопросам противодействия коррупции

Иркутская область, 5.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Для разъяснения федерального законодательства в области противодействия коррупции 6 июня с 9.00 до 14.00 состоится прямая линия с участием представителей ГУ МВД по Иркутской области.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в режиме реального времени людям расскажут о порядке обращения в правоохранительные органы по вопросам, связанным с получением должностным лицом взятки либо дачи взятки. Также проконсультируют по правилам корректного поведения в случае вымогательства денег, дадут консультации по требованиям к подаче заявления в полицию о совершении коррупционного преступления, в том числе при получение взятки сотрудником правоохранительного ведомства.

КОНТАКТЫ:

На поступившие по телефону 8 (3952) 21-23-23 вопросы ответят сотрудники подразделений Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Иркутской области и оперативно-розыскной части (собственная безопасность) ГУ МВД.

Люди, которые в силу различных причин не смогут обратиться в телефонном режиме, могут направить свои вопросы на адрес электронной почты: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript либо обратиться по телефонам доверия – ГУ МВД России по Иркутской области 8 (3952) 21-68-88, УФСБ России по Иркутской области – 8 (3952) 341-636, СУ СК России по Иркутской области: 8 (3952) 20-46-54.