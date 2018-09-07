Жители Приангарья вновь пострадали от интернет-аферистов

Иркутская область, 7.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Двое жителей Приангарья лишились денег из-за интернет-мошенников.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, днем 6 сентября в Межмуниципальное управление МВД России «Братское» поступило сообщение от 35-летнего местного жителя о том, что при попытке продать свой велосипед он стал жертвой мошенников.

Оказалось, что молодой человек на сайте «Авито» разместил объявление о продаже велосипеда. Через некоторое время ему позвонил неизвестный мужчина, согласившийся приобрести товар. Пообещав внести залог, аферист попросил сообщить ему данные банковской карты и код безопасности. В результате со счета заявителя были списаны денежные средства в размере 76,9 тысячи рублей. Сейчас телефон звонившего недоступен.

Похожий случай произошел 5 сентября в Черемхово. 58-летний пенсионер обратился в полицию с заявлением, что неизвестные преступники путем обмана и злоупотребления доверием завладели его деньгами.

Мужчина на сайте «Авито» разместил объявление о продаже земельного участка. Вскоре ему позвонила потенциальная покупательница с просьбой проследовать до ближайшего отделения банка для перевода ему предоплаты. Заявитель выполнил все указания неизвестной, после чего с его банковского счета были списаны денежные средства в размере 28 тысяч рублей. Сейчас телефон неизвестной также недоступен.

По этому факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ – мошенничество. Проводится расследование.

Полиция разыскивает злоумышленников и напоминает, что гражданам следует помнить: если кто-нибудь просит вас сообщить ему цифры с обратной стороны карты или коды из банковских СМС – то будьте уверены, это мошенник. Немедленно прекратите общение с ним.