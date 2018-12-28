Жительница Казачинско-Ленского района оплатила штрафы ГИБДД после запрета управлять автомобилем

Казачинско-Ленский район, 29.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Жительница Казачинско-Ленского района оплатила штрафы ГИБДД после ограничения в праве на управление автомобилем.

Как сообщает пресс-служба УФССП по Иркутской области, к приставам поступило сводное исполнительное производство в отношении женщины, которая имела 12 неоплаченных штрафов ГИБДД на общую сумму 15 тысяч рублей.

В добровольном порядке оплатить задолженность нарушительница ПДД не спешила. При этом она не имела ни счетов в банковских организациях, ни имущества, на которое можно было бы наложить арест. Пристав применил одну из мер принудительного характера – ограничение в специальном праве.

Применение этой меры возымело свое действие. Должница изыскала средства и оплатила задолженность в полном объеме, чтобы не быть ограниченной в праве управления транспортными средствами.