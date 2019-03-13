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13.03.2019

Жительница Тайшета вернула знакомому долг после ареста счетов

Тайшет, 13.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Жительница Тайшета взяла у своего знакомого в долг 75 тысяч рублей, но не вернула деньги вовремя. Кредитор обратился в суд, но горожанка проигнорировала и решение суда.

Тогда, сообщает пресс-служба УФССП по Иркутской области, было вынесено постановление на удержание 50% пенсии неплательщицы. Также были арестованы ее расчетные счета в банковских организациях.

Через три месяца женщина уехала в санаторий в Сочи, где ей понадобилось совершить операции по одному из арестованных  счетов. Она связалась с родственниками, которые оплатили оставшуюся сумму долга в размере 50 тысяч рублей. После этого ограничения с банковских счетов были сняты.

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