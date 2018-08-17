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18.08.2018

Жительницу Чунского района оштрафовали на 50 тысяч рублей за мат на полицейского

Чунский район, 18.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Жительницу Чунского района оштрафовали на 50 тысяч рублей за нецензурную брань на сотрудника полиции. Также женщина схватила его за форменное обмундирование. Об этом сообщает пресс-служба Чунского районного суда.

Инцидент 18 апреля 2018 года в здании ОМВД по Чунскому району. Женщина напустилась на полицейского после того, как он сделал ей замечание.

Подсудимая полностью признала вину, в содеянном раскаялась. Известно, что ранее она была не судима. В суде её признали виновной по части 1 статьи 318 УК РФ – применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти.

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