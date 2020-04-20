Житель Чунского района выплатил алименты под угрозой ограничения в водительских правах

Чунский район, 21.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Житель поселка Чунский Чунского района задолжал ребенку более 50 тысяч рублей по алиментам. Тогда его ограничили в праве управления транспортными средствами.

Как сообщает пресс-служба УФССП по Иркутской области, применение этой меры возымело свое действие. Должник изыскал денежные средства и оплатил задолженность.

– Более того, мужчина устроился на работу в транспортную компанию, осуществляющую деятельность по междугородней перевозке грузов. Ежемесячное удержание алиментов будет производиться с его зарплаты, – отмечают приставы.