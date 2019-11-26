Тайшет, 27.11.19 (ИА «Телеинформ»), – Жителя Тайшета за уклонение от армии оштрафовали на 80 тысяч рублей. Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 328 УК РФ. Об этом сообщает пресс-служба Тайшетского городского суда.

Молодой человек должен был в 2018 году отправиться на военную службу, однако медицинское освидетельствование не прошел, а также проигнорировал заседания призывной комиссии в период с апреля по июль того же года. Повестки жителю Тайшета доставлялись, уважительных причин для неявки по ним у парня не было.

– При назначении наказания судом в качестве обстоятельств, смягчающих наказание, учитывалось: тяжесть совершенного преступления, признание вины, раскаяние в содеянном, наличие несовершеннолетних детей, состояние здоровья. Отягчающих наказание обстоятельств установлено не было, – отметили в пресс-службе суда.

Дело рассмотрели в суде в особом порядке. Приговором суда мужчина признан виновным, ему назначен штраф в размере 80 тысяч рублей.