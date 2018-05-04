Жителя Усть-Илимска отпустили в европейский санаторий только после погашения кредита

Усть-Илимск, 4.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Жителю Усть-Илимска пришлось оплатить задолженность по потребительскому кредиту, чтобы отправиться в один из санаториев, находящихся в Европе.

Как сообщает пресс-служба УФССП по Иркутской области, мужчина задолжал банковской организации 61 тысячу рублей и в течение полугода игнорировал взятые на себя финансовые обязательства. Представители коммерческой структуры обратились в суд. Усть-Илимский городской суд вынес решение, обязывающее должника в полном объеме выплатить взятые под проценты денежные средства.

Однако усть-илимец добровольно не стал оплачивать имеющийся долг, после чего приставы ограничили его в праве выезда за границу. Таким образом, именно предстоящая поездка в европейский дом отдыха мотивировала должника изыскать денежные средства для погашения задолженности.