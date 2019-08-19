Жителям Иркутской области, чьи сельхозугодия пострадали от паводка, выплачивают компенсации

Иркутская область, 20.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Компенсации из бюджета Иркутской области получили 105 жителей Тулунского и Нижнеудинского района, у которых в результате паводка погибли посевы сельскохозяйственных культур. Общая сумма выплат составила 5,1 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба губернатора со ссылкой на министра сельского хозяйства Илью Сумарокова.

– Компенсацию получили граждане, занимающиеся сельскохозяйственной деятельностью для личных нужд на дачных участках, а также на участках, предназначенных для индивидуального жилищного строительства. Подготовлены документы на перечисление средств еще 163 пострадавшим в результате паводка. Выплаты начнутся на следующей неделе, – отметил Илья Сумароков.

Министр подчеркнул, что работа по оценке ущерба, подготовке, сбору документов и формированию реестров на предоставление компенсаций из регионального бюджета продолжается. В пострадавших районах работают комиссии по оценке ущерба и специалисты Минсельхоза Иркутской области, а также сотрудники администраций других муниципальных образований региона. В городах Тулун и Нижнеудинск организована работа межведомственных консультационных пунктов. В Нижнеудинском районе принято более 1,7 тысяч заявлений жителей на обследование, в Тулуне – 2,2 тысячи заявлений. Для работы с поступающими документами в Минсельхозе Приангарья сформирована рабочая группа, в ведомство поступило 305 пакетов документов.

Напомним, в июле губернатор Иркутской области Сергей Левченко подписал указ о предоставлении выплат из регионального бюджета пострадавшим от паводка владельцам личных подсобных хозяйств, а также тем, кто занимается садоводством, огородничеством, дачным хозяйством для собственных нужд и использует земельные участки, предоставленные для индивидуального жилищного строительства. Установлены размеры выплат за погибшие посевы сельскохозяйственных культур и посадки многолетних насаждений, гибель сельскохозяйственных животных и птицы, пчелосемей, полную или частичную утрату построек для содержания сельскохозяйственных животных. Кроме того, предусмотрена единовременная материальная помощь в размере 20 тысяч рублей за утраченный сельхозинвентарь, парники, корма для животных.