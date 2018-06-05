Жителям Иркутской области стала доступна новая карта МТС с бесплатным снятием наличных

Иркутская область, 6.06.18 (ИА «Телеинформ»), - Ведущий телеком-оператор МТС и «МТС-Банк», входящий в топ-50 российских банков по величине активов, представляют новую совместную кредитную карту «МТС Деньги Zero» с бесплатным снятием наличных в счет кредита в любых банкоматах по всему миру и простым использованием. При операциях в пределах кредитного лимита владелец карты уплачивает фиксированную комиссию в размере 30 рублей в день независимо от размера задолженности по кредиту.

Ежедневный лимит снятия наличных в счет кредитных или собственных средств – 50 000 рублей. Основное удобство карты «МТС Деньги Zero» – в быстром краткосрочном кредитовании наличными, а также простом и понятном подсчете задолженности за обслуживание кредита, для чего достаточно умножить ежедневную фиксированную комиссию за пользование кредитом на количество дней.

Держатели карты могут бесплатно пополнять карту «МТС Деньги Zero» с карт МТС Банка и других банков любым удобным способом, в том числе на сайте или через банкоматы МТС Банка, терминалы самообслуживания «Элекснет», «Киберплат», TelePay, в кассах салонов МТС, а также через сервисы интернет- и мобильного банкинга МТС Банка, сайт МТС и приложение «МТС Деньги».

Карта «МТС Деньги Zero» международной платежной системы Masterсard оснащена чипом Mastercard Contactless для бесконтактных платежей. Еще удобнее оплачивать покупки без использования пластиковой карты – смартфоном, планшетом с помощью сервисов Apple Pay, Google Pay или Samsung Pay. Для этого достаточно добавить карту в соответствующее приложение на устройстве.

СПРАВКА:

«МТС Деньги» – совместный проект МТС и МТС Банка в рамках развития финансовых услуг. Оформить карты «МТС Деньги Zero», «МТС Smart Деньги», «МТС Деньги Weekend» можно в отделениях МТС Банка и салонах связи МТС по всей России.

Подробная информация о карте «МТС Деньги Zero» доступна на сайтах МТС Банка и МТС .