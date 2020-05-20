Жителям киренского Сполошино обещают жилищные субсидии

Киренский район, 21.05.20 (ИА «Телеинформ»), - На 30-й сессии Законодательного собрания Иркутской области во втором чтении принят закон о дополнительной мере социальной поддержки граждан, проживающих в селе Сполошино Киренского района. Законопроектом предполагается выделение жилищной субсидии на каждого жителя в размере 877 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба партии «Единая Россия».

Ранее председатель комитета по собственности и экономической политике ЗС, заместитель секретаря ИРО партии «Единая Россия» Николай Труфанов призвал коллег поддержать законопроект.

– Сейчас там проживает всего 25 семей, которые сами не могут себе приобрести жилье. Помимо этого, 2019 году там был сильный природный пожар, который нанёс колоссальный ущерб, и многие жители пострадали. Надеюсь, что коллеги-депутаты поддержат данный закон и мы сможем помочь жителями отдаленного села, – рассказал Николай Труфанов.

Необходимость принятия такого закона вызвана тем, что жители Сполошино пострадали от природного пожара в 2019 году, из 24 домов в деревне сгорело 22. Сейчас погорельцы живут у родственников и в съёмных квартирах, жилья в собственности ни у кого из них нет. В виду удаленности села и отсутствия инфраструктуры дальнейшее существование населенного пункта нецелесообразно, пояснил мэр Киренского района, cекретарь Киренского МО партии «Единая России» Кирилл Свистелин.