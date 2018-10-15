Жителям Приангарья старше 100 лет предлагают установить «юбилейные» выплаты

Иркутская область, 15.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Комитет по здравоохранению и социальной защите Законодательного собрания Иркутской области предлагает предусмотреть выплаты для жителей региона, перешагнувших столетний рубеж.

Такое предложение 15 октября на заседании комитета озвучил депутат Артём Лобков при обсуждении проекта закона «О дополнительной мере социальной поддержки отдельных категорий граждан в Иркутской области в виде единовременной денежной выплаты к юбилейным датам со дня рождения».

Напомним, документ приняли в первом чтении на 64-й сессии Заксобрания в июне. Проектом закона предлагается предоставлять единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей в честь юбилея 90 лет, 12 тысяч рублей в случае 95-летия, 15 тысяч рублей в честь 100-летнего юбилея. Таких жителей в регионе сейчас 3 тысячи 271. Общие расходы на выплаты в 2019-2021 годах составят 43,2 млн рублей.

Ко второму чтению поправок к документу не поступило. Однако на заседании комитета в понедельник депутатов смутил тот факт, что такого рода выплаты не предусмотрены для тех, кто старше. Тем временем, сообщил министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов, в следующем году 100-летний юбилей будут праздновать 34 человека, 101 год – 42, 102 года – 16, 103 года – 12, 104 года – пять, 105 и 108 – по два человека.

В связи с этим, депутаты решили продолжить работу над проектом закона, обсудить его детали, в частности, финансовую сторону вопроса.

Также на комитете парламентарии рассмотрели законопроект о внесении изменений в закон Иркутской области «О ежемесячной денежной выплате в Иркутской области семьям в случае рождения, усыновления (удочерения) третьего или последующих детей». Напомним, действие данной меры поддержки предлагается продлить до 21 декабря 2021 года. Ко второму чтению поправок к документу также не поступило, поэтому комитет рекомендовал принять его в окончательном чтении.