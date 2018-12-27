Зиминец отправится под суд за продажу арестованного автомобиля

Зима, 28.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Зиминец отправится под суд за продажу автомобиля, на который был наложен арест.

Как сообщает пресс-служба УФССП по Иркутской области, житель Зимы был остановлен сотрудниками ГИБДД и отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения. В отношении нарушителя составлен административный протокол и в качестве меры наказания наложен штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением права управлять транспортными средствами на один год семь месяцев.

В рамках исполнительного производства приставы выяснили, что должнику принадлежит автомобиль Toyota Platz 2005 года выпуска. Сотрудники УФССП съездили к дому зиминца, обнаружили там эту машину и составили акт описи и ареста автомобиля. Ответственным хранителем арестованного авто был назначен его владелец, которого предупредили об уголовной ответственности по статье 312 УК РФ.

Через некоторое время приставы отправились проверить сохранность автомобиля и не обнаружили его на месте, о чем составлен соответствующий протокол в присутствии понятых.

В ходе дознания выяснилось, что должник продал авто неизвестному и потратил полученные деньги по своему усмотрению. В связи с этим в отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 312 УК РФ – незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации.