Иркутск, 16.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Администрация Иркутска проконсультирует потенциальных заявителей конкурса «Миллион на добрые дела». Получить информацию можно будет 17 и 24 сентября в 17:00 по адресу: улица Марата, 14, кабинет 401. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Напоминаем, что в конкурсе могут принять участие физические лица, достигшие возраста 18 лет, имеющие регистрацию по месту жительства или месту пребывания на территории Иркутска. Заявители должны осуществлять социально значимую общественную деятельность, направленную создание или улучшение условий жителей города.

Конкурс проводится по следующим номинациям: «Наследие города Иркутска», «Уютный город», «Здоровое поколение», «Безбарьерный Иркутск», «Иркутск для детей».

Конкурсная комиссия определяет 120 проектов победителей, по 30 проектов победителей в каждом административном округе города Иркутска. Приз – денежная премия: за первое место – 15 тысяч рублей, за второе – 10 тысяч рублей, за третье – пять тысяч рублей.

КООРДИНАТЫ:

Заявки на участие принимаются до 27 сентября 2019 года отделом реализации общественных инициатив администрации Иркутска по адресу: улица Марата, 14, кабинет 110 с 90:00 до 18:00 (обед с 13:00 до 14:00).

Телефоны для справок: 8(3952)52-04-14, 52-04-16.