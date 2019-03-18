Аферисты украли у пожилой иркутянки 638 тысяч рублей

Иркутск, 19.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Мошенники дважды обманули пожилую жительницу Иркутска, завладев ее сбережениями в размере 638 тысяч рублей, которые женщина копила на жилье для внука.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, 13 марта 76-летняя женщина разместила в интернете объявление о продаже гаража. Ей позвонила неизвестная, которая представилась бухгалтером крупной компании, сказав, что заинтересована в покупке ее помещения под склад. Женщины договорились о размере задатка и способе его перевода, затем «бухгалтер» вновь связалась с пенсионеркой и заявила, что по ошибке перевела не 50 тысяч, а 200, и попросила женщину вернуть «лишние».

Доверчивая иркутянка отправилась к ближайшему банкомату и, руководствуясь советами лжебухгалтера, перевела собеседнице требуемые средства. Женщина поняла, что стала жертвой аферы, только после того как «покупательница» отключила телефон и перестала выходить на связь.

На следующий день она рассказала обо всем полиции, а через сутки пришла к правоохранителям снова. На этот раз она рассказала сыщикам, что ей позвонил мужчина и представился директором все той же компании. Он уверил иркутянку, что произошла ошибка, в результате которой его сотрудница якобы случайно завладела ее средствами, и предложил незамедлительно возместить ущерб. В надежде вернуть свои деньги женщина, следуя инструкции незнакомца, вновь отправилась к терминалу и под диктовку афериста выполнила ряд действий, в результате которых перевела на чужой счет еще 450 тысяч рублей.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Установлено, что оба номера собеседников зарегистрированы на территории республики Башкортостан.