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12.09.2018

Алиментщик из Тайшета погасил долг, чтобы избежать «уголовки»

Тайшет, 12.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Житель Тайшета накопил 89 тысяч рублей долгов по алиментам перед своей маленькой дочерью. Выплатил эту сумму он только под угрозой привлечения к уголовной ответственности, сообщает пресс-служба регионального УФССП по Иркутской области.

Мужчина на протяжении года не выплачивал алименты и не принимал участия в воспитании ребёнка. Кроме того, он не являлся на приём к судебному приставу-исполнителю.

В итоге его доставили в отдел судебных приставов принудительно. Специалисты объяснили мужчине, что за уклонение от алиментов ему грозит административная, а то и уголовная ответственность.

Чтобы избежать этого, мужчина погасил долг.

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