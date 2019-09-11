Аналитики: каждый второй иркутянин не прочь поработать «вчёрную»

Иркутск, 12.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске каждый второй житель не будет отказываться от работы с «чёрной» зарплатой. Это выяснили аналитики сервиса SuperJob.

Впрочем, стоит отметить, по сравнению с прошлым годом число иркутян, готовых на такую схему оплаты труда, сократилось. В 2018 году положительно на вопрос о «чёрной» зарплате ответили 54%, отрицательно – 30. В этом году пропорция составила 50% на 28%. Ещё 22% затруднились с выбором.

Россиян, согласных получать заработок по «чёрной» или «серой» схеме, – 43%. Не согласятся на подобное предложение работодателя 36% респондентов. Мужчины чаще женщин готовы принять заведомо невыгодные для себя условия: 49 и 36% соответственно. Среди россиян в возрасте 25-34 лет согласных получать зарплату в конверте – 46%.