Ангарск, 14.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Ангарчане отсудили у авиакомпании 42 тысячи рублей за отложенный рейс. Об этом сообщает пресс-служба Ангарского городского суда.

– Авиакомпания «Аэрофлот» прошлым летом задержала рейс из Иркутска в Москву на 4,5 часа. Семья из Ангарска, прибыв в столицу, опоздала на следующий рейс и им пришлось покупать билеты снова, – отметили в пресс-службе.

В письменных возражениях авиакомпания указала, что задержка вылета произошла из-за плохих погодных условий. Из представленной АО «Международный аэропорт Иркутск» информации по запросу суда следует, что причину задержки рейса авиакомпания не указала. Фактические условия погоды на аэродроме Иркутск по данным ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидрометра» не могли повлиять на регулярность полетов.

Принимая во внимание, что отсутствовали доказательства, освобождающие ответчика от ответственности за просрочку доставки истцов в пункт назначения, суд постановил возместить убытки. С «Аэрофлота» взыскали 42 тысячи рублей.

Однако ответчик не согласился с решением суда и подал апелляцию. Иркутский областной суд жалобу отклонил.