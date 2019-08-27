Ангарск, 28.08.19 (ИА «Телеинформ»), - По требованию прокуратуры ангарчанин должен возместить государству 6,6 миллионов рублей за неуплату налогов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Правоохранители выяснили, что ангарчанин, будучи руководителем коммерческой организации, уклонялся от уплаты налогов, внося в декларации заведомо ложные сведения по налогу на добавленную стоимость. Реальные финансово-хозяйственные отношения с субподрядчиком у него отсутствовали.

– Доследственная проверка, проведенная СУ СКР по Иркутской области по факту уклонения от уплаты налогов в крупном размере, окончена. В возбуждении дела по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 199 УК РФ – Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное в крупном размере – отказано, так как истек срок давности уголовного преследования, – говорится в сообщении.

Вместе с тем, прокурор города предъявил иск в Ангарский городской суд в защиту интересов РФ о взыскании с неплательщика материального ущерба в размере 6,6 миллионов рублей. Суд удовлетворил требования прокурора.