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21.03.2019

Ангарчанин под видом средств на лечение ребенка собирал деньги на уплату долга

Ангарск, 21.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Ангарчанин за ложный сбор денег на лечение ребенка получил условный срок.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области, Ангарский городской суд 20 марта 2019 года вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 30-летнего мужчины. Он признан виновным в совершении восьми преступлений, предусмотренных частями 1, 2 статьи 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба.

Летом прошлого года маленький ребенок осужденного пострадал в результате несчастного случая и оказался на лечении в одной из больниц Иркутска, где ему оказывалась бесплатная медицинская помощь.

Молодой отец, имея денежный долг, решил погасить его с помощью денег, которые стал просить у граждан, разместив в социальных сетях объявления о срочном сборе средств на лечение его ребенка. Также он обращался за деньгами к знакомым и друзьям. Введенные в заблуждение люди по мере своих возможностей передавали ему финансы.

В результате у десятков людей обманным путем были похищены около 100 тысяч рублей.

Суд согласился с мнением государственного обвинителя и с учетом признания местным жителем вины в совершении преступлений, ему назначено наказание четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком три года и возложением обязанности возместить потерпевшим причиненный ущерб.

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