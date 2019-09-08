Ангарчанин выплатил алименты, чтобы продать квартиру

Ангарск, 9.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Ангарске злостный алиментщик расплатился с долгами, чтобы продать квартиру.

Как сообщает пресс-служба УФССП по Иркутской области, в рамках исполнительного производства приставом вынесено постановление о запрете на проведение регистрационных действий в отношении квартиры, находящейся в собственности ангарчанина. Его долг перед несовершеннолетним сыном составил 200 тысяч рублей.

При обращении в отдел управления Росреестра по Иркутской области для оформления сделки купли-продажи квартиры должнику было отказано. Он сразу же явился на прием к судебному приставу, где неплательщику пояснили, что запрет не будет снят до тех пор, пока не будет оплачена задолженность.

В скором времени на депозитный счет отдела судебных приставов поступили средства в размере всей суммы долга. После чего ограничение было снято и мужчина смог продать свою недвижимость.