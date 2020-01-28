Ангарчанка хотела продать три шубы, а вместо этого потеряла 260 тысяч рублей

Ангарск, 29.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Ангарске полицейские проводят проверку по факту обращения местной жительницы, потерявшей 260 тысяч рублей после общения с «работником меховой фабрики» из интернета.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, 56-летняя ангарчанка в конце 2019 года разместила на сайте «Авито» объявление о продаже трех шуб – норковой, каракулевой и нутриевой. В январе ей позвонила незнакомая женщина и представилась работником фабрики-магазина, где перешивают старые изделия. Она сообщила, что готова купить шубы за 68 тысяч рублей, но пояснила: для прохождения оплаты нужно активировать платежную систему фабрики-магазина путем перевода аналогичной суммы на банковскую карту, привязанную к номеру указанного телефона.

Ангарчанка перевела требуемую сумму на указанный счет, но работник меховой фабрики сообщила, что платежная система фабрики-магазина не активировалась и нужно повторить эту операцию с другого терминала. Таким способом потерпевшая перевела злоумышленникам разными суммами 260 тысяч рублей. После этого телефон аферистов был недоступен.

По признакам мошенничества возбуждено уголовное дело.