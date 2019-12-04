Ангарская пенсионерка отдала аферистам 270 тысяч рублей

Ангарск, 5.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Ангарске 76-летняя женщина в надежде на компенсацию вклада в финансовую пирамиду отдала аферистам 270 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, потерпевшая переводила неизвестным крупные суммы в течение месяца в надежде на возвращение вложенных в 2012 году сбережений в известную финансовую пирамиду.

В ноябре 2019 года ангарчанке на стационарный телефон позвонила неизвестная и назвалась юристом государственного учреждения. Женщина сообщила, что по федеральной программе пенсионерке за вклад в финансовую пирамиду в размере 5 тысяч рублей полагается компенсация в размере более 950 тысяч рублей.

После длительных уговоров ангарчанка согласилась открыть счет для перечисления средств. Оказалось, что для получения денег его нужно застраховать, а для этого следует отдать 22 тысячи 547 рублей 36 копеек. Пенсионерка не почувствовала подвоха, пошла на почту и перевела деньги мошенникам.

Через несколько дней женщине снова позвонили. На этот раз из «отделения валютного контроля центробанка». Специалист рассказал, что её перевод проходит проверку в этом отделении за которую за нужно заплатить 44 тысячи 528 рублей. Сбережения у пожилой женщины уже закончились и она попросила в долг у родственников необходимую для перевода сумму. На следующий день якобы потребовалось оплатить госпошлину в размере 68 тысяч 816 рублей.

После шестого перевода потерпевшая обратилась в полицию. Сейчас по этому факту возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

Полиция Ангарска предупреждает: все компенсационные выплаты производятся лишь по решениям суда, о чем получатель извещается в установленном порядке по официальным источникам. Телефонное предложение об оплате тех или иных услуг для последующего зачисления денежных средств на ваш счет является мошенничеством. Будьте внимательны и предупредите об этом своих пожилых родственников, поскольку люди преклонного возраста чаще всего становятся жертвами таких преступлений.