ТЕМЫ
Архив
< Сентябрь 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Сегодня
Деньги
07.09.2018

Ангарский суд взыскал с предприятия почти 15 миллионов рублей за уклонение от уплаты налогов

Ангарск, 7.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Ангарский городской суд взыскал с ООО «Базет» более 14,9 млн рублей материального ущерба, причиненного бюджету РФ длительным уклонением от уплаты налогов.

Местная прокуратура выявила, что директор ООО «Базет» уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость за 2013 год, а также за три квартала в 2014 года и три квартала 2015 года, включив в налоговые декларации заведомо ложные сведения в крупном размере. Его действия были квалифицированы по части 1 статьи 199 УК РФ – уклонение от уплаты налогов в крупном размере.

Следственные органы в апреле 2018 года прекратили это уголовное дело за истечением сроков давности. Однако, как сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области, это не освободило компанию от ответственности по возмещению причиненного вреда. В Ангарский горсуд поступил соответствующий иск, который был рассмотрен и удовлетворен.

ТЕПЕРЬ: финансовые новости Иркутска и области в Telegram

Рынок труда и карьера в Иркутской области

Загрузка...

Сводка топ-вакансий: директор, менеджеры, специалисты верхнего звена

Тэги:
 
Отслеживать: Досье раздела
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске