Ангарский суд взыскал с предприятия почти 15 миллионов рублей за уклонение от уплаты налогов

Ангарск, 7.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Ангарский городской суд взыскал с ООО «Базет» более 14,9 млн рублей материального ущерба, причиненного бюджету РФ длительным уклонением от уплаты налогов.

Местная прокуратура выявила, что директор ООО «Базет» уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость за 2013 год, а также за три квартала в 2014 года и три квартала 2015 года, включив в налоговые декларации заведомо ложные сведения в крупном размере. Его действия были квалифицированы по части 1 статьи 199 УК РФ – уклонение от уплаты налогов в крупном размере.

Следственные органы в апреле 2018 года прекратили это уголовное дело за истечением сроков давности. Однако, как сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области, это не освободило компанию от ответственности по возмещению причиненного вреда. В Ангарский горсуд поступил соответствующий иск, который был рассмотрен и удовлетворен.