Банк России: долги по ЖКХ могут испортить кредитную историю

Иркутск, 5.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Долги по ЖКХ, сотовой связи или алиментам могут испортить кредитную историю. Она, в свою очередь, может повлиять на процентную ставку по будущим займам или сумму автостраховки. Об этом рассказала начальник экономического отдела «Отделения Иркутск» Банка России Ирина Киршнер на круглом столе 5 июня. Кредитная история – информация о кредитных обязательствах гражданина. Она показывает, в какие банки или другие финансовые организации обращался человек, какие суммы брал в долг и как платил по кредитам. Туда же попадают просрочки по платежам за коммунальные услуги, сотовую связь и алименты. Даже незакрытые кредитные карты могут повлиять на финансовую репутацию. Эта информация передается кредиторами в бюро кредитных историй, где и хранится. Разные банки могут сотрудничать с разными бюро, поэтому человеку, желающему собрать сведения о своих займах и благонадежности, придется обращаться в несколько контор. – Раньше информацию о кредитной истории можно было получить бесплатно только один раз в год. С 31 января 2019 вступили в силу изменения в закон, по которым гражданин может взять «выписку» дважды за год из каждого бюро. Причем теперь клиентам предоставляется выбор: можно или дважды в год заказать кредитную историю в электронном виде, или один раз – в электронном виде и один – в бумажном, – отметила Ирина Киршнер. Чтобы получить свою кредитную историю, для начала нужно узнать, в каком из 13 кредитных бюро она хранится. Сделать это можно через портал Госуслуг. Затем нужно обратиться непосредственно в бюро (можно даже через их официальный сайт) и заказать БКИ. Также Ирина Киршнер отметила, что даже работодатели могут заинтересоваться кредитной историей своих потенциальных сотрудников. Особенно это касается соискателей, которые намерены поступить на муниципальную или госслужбу, а также в финансовые организации. Часто кредитную историю запрашиваю страховые компании. От того, насколько человек добросовестно платит по кредитам, будет зависеть тариф автостраховки: заядлые должники наверняка заплатят больше, чем добросовестные граждане. ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: иркутск Тэги: View the discussion thread.