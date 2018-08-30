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31.08.2018

Бюджет Приангарья за полгода от легализации трудовых отношений получил дополнительно 26 миллионов рублей

Иркутская область, 31.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области с начала года легализованы трудовые отношения с 15,9 тысячами работников.

По информации пресс-службы правительства Иркутской области, об этом сообщила министр труда и занятости Иркутской области Наталья Воронцова.

По результатам совместной работы регионального правительства с областным УФНС по легализации «теневой заработной платы» обеспечено дополнительное поступление налога на доходы физических лиц в сумме 25,8 млн рублей, страховых взносов во внебюджетные фонды – 72,2 млн рублей.

За шесть месяцев 447 работодателей легализовали заработную плату своих сотрудников. Из них 39 довели заработную плату до среднеотраслевого показателя, 375 – до прожиточного минимума и 33 – до минимального размера оплаты труда.

– В Иркутской области разработан и применяется механизм выявления граждан, с которыми работодатели не заключают трудовые договоры. В муниципальных образованиях проводится работа в рамках межведомственных территориальных комиссий с недобросовестными работодателями по легализации трудовых отношений. Подчеркну, что трудовая деятельность граждан без оформления трудовых отношений является не только нарушением законодательства, но и в перспективе влечет за собой проблемы лично для работников в виде лишения их социальных гарантий, – отметила Наталья Воронцова.

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