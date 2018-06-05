Бывший начальник одного из отделов Иркутского филиала АО «ФГК» получил взяток на миллион рублей

Иркутск, 6.06.18 (ИА «Телеинформ»), - Бывший начальник отдела Иркутского филиала АО «Федеральная грузовая компания» за взятки на миллион рублей получил условный срок.

Как сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, мужчина был ответственен за своевременное оприходование и обеспечение сохранности принадлежащих АО «ФГК» деталей для ремонта вагонов.

В начале 2013 года он обнаружил, что представителями одной из организаций, с которой был заключен договор о ремонте вагонов, расхищаются дорогостоящие литые детали, принадлежащих ФГК. Скрыв эту преступную деятельность, начальник отдела стал получать от её участников деньги в качестве коммерческого подкупа. Всего в течение 2013-2014 годов им был незаконно получен миллион рублей.

Кировский районный суд Иркутска признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктами «в», «г» части 7 статьи 204 УК РФ – незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, денег в крупном размере за незаконное бездействие в интересах дающего. Его приговорили к пяти годам лишения свободы. При этом суд счел возможным для исправления осужденного назначенное ему наказание считать условным.

Лица, совершившие хищение деталей вагонов, ранее были осуждены к различным срокам лишения свободы.