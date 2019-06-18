Бизнесмен в Иркутской области оплатил налоги, чтобы не остаться без грузовиков и склада

Иркутская область, 19.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Бизнесмен из Иркутской области оплатил налоговую задолженность более 4 млн рублей, не желая расставаться с имуществом. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФССП.

Известно, что мужчина занимается продажей мебели. Поскольку налоги он не платил, в рамках исполнительного производства отдел судебных приставов по Заларинскому, Балаганскому и Нукутскому районам обратил взыскание на денежные средства на расчетных счетах должника.

Также было установлено имущество должника – два грузовика и складское помещение. Судебные приставы составили акты описи и ареста имущества с целью его дальнейшей реализации.

– Меры принудительного характера возымели свое действие. Бизнесмен оплатил оставшуюся задолженность в размере 2,5 млн рублей. Имущество возвращено его законному владельцу, – говорят в УФССП по Иркутской области.