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04.06.2018

Более 71,8 млн рублей взыскано с энергоснабжающей компании в Шелехове

Шелехов, 4.06.18 (ИА «Телеинформ»), - Более 71,8 млн рублей взыскали приставы с ООО «Шелеховская ЭнергоСетевая компания» на зарплату ее работникам.

Как сообщает пресс-служба УФССП по Иркутской области, каждый месяц на протяжении более года комиссия по трудовым спорам «Шелеховской энергоснабжающей организации» выносит удостоверения о погашении задолженности по зарплате 71 сотруднику компании в связи с трудным финансовым положением предприятия. ООО «Шелеховская ЭнергоСетевая компания» находится на стадии банкротства, введена процедура наблюдения. Комиссия напрямую предъявляет документы на исполнение судебным приставам. Сумма ежемесячного взыскиваемого долга составляет от 1,5 млн до 2,5 млн рублей.

Судебные приставы оперативно уведомляют руководство предприятия о возбуждении исполнительных производств, сроках для добровольного погашения задолженности и мерах принудительного характера, которые могут быть приняты в результате игнорирования требований должностных лиц управления. После этого должником принимаются все меры к выплате сотрудникам заработанных ими денежных средств в полном объеме.

На исполнении в отделах судебных приставов находится 1160 исполнительных производств о взыскании задолженности по заработной плате на сумму порядка 94 млн рублей.

С начала текущего года судебными приставами в пользу работников предприятий и сотрудников организаций взыскано 122 млн рублей.

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