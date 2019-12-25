Более ста безработных Приангарья в 2020 году получат единовременные выплаты для открытия собственного дела

Иркутская область, 26.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Более ста безработных граждан в Иркутской области смогут получить в 2020 году единовременную финансовую помощь на открытие собственного дела при государственной регистрации в качестве предпринимателя. Об этом сообщила исполняющая обязанности министра труда и занятости региона Наталья Воронцова.

Помощь будет оказана в рамках государственной программы «Труд и занятость» на 2019-2024 годы. Размер единовременной выплаты составляет 96 тысяч рублей.

Для содействия самозанятости безработных граждан также действуют механизмы информационно-консультационного сопровождения, мотивации и обучения основам предпринимательства.

Жители региона, ставшие участниками программы и получившими помощь, реализуют бизнес-проекты в сфере предоставления персональных услуг населению (юридические, парикмахерские услуги, дополнительное образование), обработки древесины, столярных и плотничных работ, оптовой и розничной торговли, сельскохозяйственного производства (разведение крупного рогатого скота, растениеводство, пчеловодство) и других.

В 2019 году финансовую помощь на создание собственного дела получили 88 человек.

Для получения единовременной финансовой помощи необходимо обратиться в центр занятости населения по месту проживания. Специалисты проведут консультации по вопросам организации собственного дела, составления бизнес-плана, оформления регистрации гражданина в качестве предпринимателя.