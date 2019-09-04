Больше 30 иркутян купили несуществующие путёвки, оставшись без денег и отпуска

Иркутск, 5.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 28-летней бизнес-леди грозит до шести лет заключения за присвоение денег клиентов. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

По данным следствия, женщина в течение длительного времени возглавляла турфирму, которая продавала путёвки за границу. В 2018 году за помощью в полицию обратились свыше 30 человек с просьбой вернуть ранее переданные фирме сбережения и привлечь виновных к уголовной ответственности. Общий ущерб превысил 4 миллиона 300 тысяч рублей.

Сотрудники ГУ МВД по Иркутской области выяснили, что предприниматель заключала договоры с физическими лицами, согласно которым брала на себя обязательства оформить для них туристические путёвки. Однако фактически люди, заплатив за услуги, ничего не получали.

В ходе расследования следователями были допрошены в качестве потерпевших 36 человек, свыше 50 свидетелей, проведено 20 очных ставок и 22 почерковедческие экспертизы. Доказательства вины подозреваемой изложены в обвинительном заключении, объем которого превышает 1,5 тысяч страниц.

Уголовное дело, возбужденное по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 160 УК РФ – присвоение или растрата, рассматривается по существу в Кировском районном суде Иркутска.

Ранее директора ангарской фирмы ООО «Натали Тур» приговорили к условному сроку за то же преступление. Виновными по этому делу признали 14 человек, ущерб превысил 2 млн рублей.



Сейчас в присвоении денег клиентов также подозревается руководитель туристических фирм ООО «Авантаж Трэвэл», ООО «Сибирия» и ООО «Сибирия +». Правоохранители считают, что предприниматель занимался этим с марта 2016 года. Сейчас известно, что от действий предполагаемого злоумышленника пострадали как минимум шесть человек. Не исключено, что потерпевших, обращавшихся в упомянутые фирмы, могло быть больше.