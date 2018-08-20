Больше 41 тысячи жителей Иркутской области участвуют в программе софинансирования пенсий

Иркутская область, 21.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области участниками программы государственного софинансирования пенсий стали больше 41,4 тысячи человек. С начала действия программы внесли в счёт своих будущих пенсий 918 млн рублей, сообщает пресс-служба регионального ОПФР.

Софинансирование из федерального бюджета осуществляется в течение 10 лет, начиная с года, следующего за годом первой уплаты участником программы дополнительных взносов на накопительную пенсию. Первый взнос необходимо было внести не позднее 31 января 2015 года.

Государство ежегодно удваивает добровольные взносы гражданина в сумме от 2 тысяч до 12 тысяч рублей. Меньшая и большая суммы не подлежат государственному софинансированию.

Перечислять средства можно как единовременно, так и частями, например, ежемесячно. Если пенсионер забыл или не успел сделать добровольный взнос в течение года, а также, если взнос составлял менее двух тысяч рублей, то он теряет целый год софинансирования.

Направить средства на свою будущую накопительную пенсию можно через своего работодателя, подав соответствующее заявление, или самостоятельно через любое кредитное учреждение, говорят в ОПФР по Иркутской области.

Платежную квитанцию со всеми необходимыми реквизитами можно получить в любом территориальном управлении Пенсионного фонда или сформировать платежный документ на сайте ПФР в разделе «Электронные услуги и сервисы ПФР».

Действующий мораторий на формирование пенсионных накоплений из страховых взносов на обязательное пенсионное страхование не затрагивает действие Программы: взносы ее участников софинансируются в полном объеме. Затем перечисляются на лицевые счета граждан и передаются в выбранные ими управляющие компании и негосударственные пенсионные фонды для дальнейшего инвестирования и получения предполагаемого дохода.

В случае изменения пенсионного возраста, принципиальных изменений для участников программы государственного софинансирования пенсии не произойдет. Получить пенсионные выплаты с учетом государственного софинансирования гражданин сможет при достижении общеустановленного пенсионного возраста и возникновении права на страховую пенсию.