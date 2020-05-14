Братчанина будут судить за взятку сотруднику ГИБДД

Братск, 14.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Следственным отделом по Братску СУ СК РФ по Иркутской области завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 3 статьи 291 УК РФ – покушение на дачу взятки должностному лицу.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, по версии следствия, житель Братска ночью 15 февраля 2020 года управлял автомобилем в состоянии опьянения, не имея при себе водительской лицензии и других документов, необходимых для управления транспортом. Машину остановили дорожные полицейские.

– В ходе оформления административных материалов за указанные правонарушения обвиняемый, желая избежать ответственности за их совершение, лично передал инспектору часть взятки в виде денег в размере три тысяч рублей, имея намерения вторую часть взятки в размере 10 тысяч рублей передать инспектору позже. Инспектор, отказавшись принимать взятку, вызвал на место происшествия сотрудников правоохранительных органов, – отметили в ведомстве.

В настоящее время уголовное дело направлено в Братский городской суд для рассмотрения по существу.