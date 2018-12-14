Братчанка сдала детей в детдом, но продолжила получать пособия на них

Братск, 13.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Братчанка сдала четверых детей в детдом, но продолжила получать пособие на них.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области, в ходе проверки выяснилось, что трое несовершеннолетних детей были приняты на полное государственное обеспечение в виде предоставления срочных социальных услуг по заявлению матери с декабря 2017 года, а младший ребенок находился на полном государственном обеспечении с апреля 2018 года.

Однако мать детей – жительница Падунского района Братска – не уведомила ОГКУ «Управление социальной защиты населения по Братску» об этом. И продолжила получать ежемесячные пособия на троих детей до 16 лет, по уходу за ребенком до полутора лет и пособие многодетной матери. Таким образом она незаконно получила выплаты в общем размере более 19 тысяч рублей.

Материал проверки прокуратурой района направлен начальнику МУ МВД России «Братское». По результатам рассмотрения материала дознавателем возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного часть 1 статьи 159.2 УК РФ – мошенничество при получении выплат.

Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры района.