Братск, 20.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Братчанка, желая стать биржевым маклером, задолжала банкам более миллиона рублей. Женщина подключила присланную аферистами программу и, оставив данные всех банковских карт и кредиток, попала в долговую яму.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, 57-летняя пострадавшая рассказала оперативникам, что в начале августа ей позвонил неизвестный мужчина с московского номера. Он предложил братчанке стать биржевым маклером и зарабатывать через интернет.

– Чтобы начать деятельность, она, по указке звонившего, прошла по ссылке на определённый сайт и подключила, якобы для дальнейшего перечисления заработка, программу удалённого доступа, где оставила сведения об имевшихся в её распоряжении банковских картах, включая кредитные, – отметили в ведомстве.

Спустя несколько дней все её накопления и заёмные средства похитили неизвестные. Ущерб составил более 1,3 миллионов рублей, из которых 256 тысяч – личные сбережения братчанки. Женщина стала должницей сразу трех финансовых организаций, выдавших ей кредитки.