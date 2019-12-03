Директор Иркутского театрального училища отразила неполные сведения о доходах семьи

Иркутск, 4.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Директора Иркутского театрального училища привлекли к дисциплинарной ответственности за неполные сведения о доходах своей семьи. В частности, были занижены данные о зарплате супруга главы областного учреждения, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Инспекторы выяснили, что на самом деле супруг директора училища заработал за тот период, за который предоставлялась декларация, на 500 тысяч рублей больше, чем отражено в документах. Также были не представлены сведения о двух объектах недвижимого имущества – земельный участок и расположенное на нём здание, принадлежащих ему на праве общей долевой собственности. Он владеет долей в праве.

По выявленным нарушениям прокуратура Иркутской области вынесла министру культуры и архивов Иркутской области представление об устранении нарушений антикоррупционного законодательства.