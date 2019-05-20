Экс-доценту ИРНИТУ за взяточничество назначили десятикратный штраф – 600 тысяч рублей

Иркутск, 17.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Свердловский районный суд Иркутска вынес приговор бывшему доценту ИРНИТУ за взяточничество и служебные подлоги она оштрафована на 600 тысяч рублей. Также ее на три года лишили права занимать определенные должности.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, установлено, что в 2018-2019 годах женщина работала на кафедре «Строительное производство» института архитектуры, строительства и дизайна ИРНИТУ. За этот период она проставляла студентам зачеты и экзамены без фактической сдачи. В общей сложности она получила взяток на 60 тысяч рублей.

Содействие в расследовании оказал отдел контрольно-ревизионной деятельности и профилактики правонарушений ИРНИТУ.