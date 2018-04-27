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27.04.2018

Экс-гендиректор Ангарского управления строительства получил условный срок за растрату 100 миллионов рублей

Ангарск, 27.04.18 (ИА «Телеинформ»), - Ангарский городской суд вынес приговор бывшему генеральному директору ОАО «Ангарское управление строительства», обвиненному в растрате около 100 млн рублей, выделенных на строительство объекта по государственному контракту.

Ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы условно с четырехлетним испытательным сроком, сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

В суде установлено, что в конце 2013 года руководитель акционерного общества заключил госконтракт на выполнение работ по строительству кинологического центра Сибирского таможенного управления. Однако, как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, обвиняемый дал указания работникам расчетной группы перечислить поступившие в качестве аванса деньги на нужды самой фирмы.

В результате обязательства по государственному контракту выполнены не были, а заказавшему строительство объекта ведомству причинен ущерб в особо крупном размере на сумму порядка 100 миллионов рублей.

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