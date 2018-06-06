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07.06.2018

Экс-спикер думы поселения в Нижнеилимском районе завысил себе отпускные

Нижнеилимский район, 7.06.18 (ИА «Телеинформ»), - Бывший председатель думы посёлка Новая Игирма Нижнеилимского района незаконно установил себе более продолжительный отпуск и использовал его, получая из местного бюджета отпускные в повышенном размере. Таким образом он обогатился на 118 тысяч рублей, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Нарушения инспекторы выявили по результатам проверки расходования должностными лицами органов местного самоуправления денег из местного бюджета. Чтобы взыскать с председателя думы незаконно полученные деньги, прокуратура подала в суд.

Нижнеилимский районный суд удовлетворил требования прокуратуры и присудил взыскать в пользу местного бюджета 118 тысяч рублей, сообщили в прокуратуре Иркутской области.

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