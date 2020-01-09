Электроэнергия в Иркутской области станет дороже с 1 июля

Иркутская область, 9.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Электроэнергия в Иркутской области подорожает с 1 июля 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Так, с 1 июля 2020 года тариф для населения, проживающего в городских населённых пунктах Приангарья, и приравненных к нему категорий потребителей составит 1,17 рублей за кВт в час. Для населения, проживающего в сельских населенных пунктах, – 0,819 рублей за кВт в час.

До этой даты тариф останется на уровне второго полугодия 2019 года – 1,11 рублей за кВт в час и 0,777 рублей за кВт в час соответственно.

В службе по тарифам Иркутской области подчеркнули, что тарифы на электроэнергию для населения в Приангарье остаются самыми низкими на территории Российской Федерации.

Напомним, в конце октября 2019 года правительство РФ установило предельные индексы изменения размера платы за ЖКХ в регионах на 2020 год. Из документа следует, что в первом полугодии тарифы останутся на прежнем уровне, а во втором – немного подрастут. В Иркутской области – средний индекс изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги составит 4,8%. Индекс, установленный Москвой, – это верхняя планка, выше которой общий счёт за коммуналку в регионе подняться не может.