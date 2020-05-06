ТЕМЫ
Архив
< Май 2020 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Сегодня
Деньги
07.05.2020

Федеральные гранты почти на 18 миллионов рублей выиграли представители молодежи Приангарья

Иркутская область, 7.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Росмолодежи подвели итоги и определили победителей всероссийского конкурса молодежных проектов. Общая сумма привлеченных в Иркутскую область грантов составила 17,7 млн рублей, сообщает пресс-служба губернатора со ссылкой на министерство по молодежной политике региона.

В числе победителей – ИРНИТУ и семь представителей молодежи Иркутской области: Анастасия Бердиева, Мария Васильева, Михаил Ермолаев, Анастасия Зверькова, Ксения Казакова, Ксения Осиновская и Анастасия Поленова.

Проекты победителей направлены на развитие социальных лифтов, укрепление семейных ценностей, патриотическое воспитание, поддержку творческих инициатив, пропаганду ЗОЖ, профилактику негативных проявлений среди молодежи.

Так, например, проект сотрудника Центра профилактики наркомании Анастасии Поленовой «Квест-погружение «Демоны молодости: история одной зависимости» призван в игровой форме показать молодежи насколько опасной может быть наркотическая зависимость.

– Направление квест-комнат популярно у молодежи. Наш проект некоммерческий, он призван сформировать у молодежи антинаркотическое мировоззрение, – рассказала Анастасия Поленова.

Средства гранта будут направлены на создание сценария, аудиосопровождения, закупку оборудования, декораций. Квест планируется запустить уже осенью.

СПРАВКА:

  • Впервые конкурс молодежных проектов проводился одновременно как для граждан РФ 14-30 лет, так и для образовательных организаций высшего образования. Всего на конкурс среди физических лиц было подано более 10 тысяч заявок. Признаны победителями 1110 проектов из 84 регионов на общую сумму 1,15 миллиарда рублей. В конкурсе среди вузов было более двух тысяч заявок от 352 учреждений высшего образования, победили 377 проектов от 177 вузов из 67 регионов на общую сумму 900 миллионов рублей.

Тэги:
 
Отслеживать: Досье раздела
Другие новости раздела «Деньги»:
Федеральные гранты почти на 18 миллионов рублей выиграли представители молодежи Приангарья07.05.2020
-18-
Иркутская область, 7.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Росмолодежи подвели итоги и определили победителей всероссийского конкурса молодежных проектов. Общая сумма привлеченных в Иркутскую область грантов составила 17,7 млн рублей, сообщает пресс-служба губернатора со ссылкой на министерство по молодежной политике региона.
Уголовная ответственность грозит иркутянину за невыплату многомиллионного долга по кредиту06.05.2020
2020-05-06-09-46-05
Иркутск, 6.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В отношении жителя Иркутска возбуждено уголовное дело за уклонение от погашения кредиторской задолженности в размере 150 млн рублей.
HeadHunter: в Иркутской области в апреле искали работу почти 20 тысяч человек03.05.2020
headhunter-20-
Иркутская область, 3.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Аналитики сайта по поиску работы и сотрудников HeadHunter выяснили, какую работу в апреле жители Иркутской области искали чаще всего. Выяснилось, что с начала месяца на портале создано или обновлено почти 20 тысяч резюме.
Сколько в Иркутской области зарабатывает копирайтер? Обзор зарплатных предложений01.05.2020
2020-05-01-13-46-00
Иркутск, 01.05.20 (ИА «Телеинформ»), – Телеинформ продолжает знакомить с проектом «Иркутянин на работе». В очередном обзоре мы решили обратиться к вопросам школьного образования и рассказать о профессии копирайтера. В апреле на порталах superjob.ru и rabota.yandex.ru удалось найти около трех десятков вакансий. Каков заработок копирайтера в Иркутской области?
«Кредитные каникулы» в деле: пользуется ли спросом в Иркутской области «коронавирусная» отсрочка30.04.2020
2020-04-30-07-32-01
Иркутская область, 30.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В начале апреля в России вступил в силу закон о «кредитных каникулах» как для физических лиц, так и для бизнеса. Отсрочка платежей декларируется как мера поддержки заёмщикам, уровень дохода которых резко сократился на фоне пандемии коронавируса и последовавших из-за неё ограничений. Насколько востребованными оказались «каникулы» в Иркутской области – в материале Телеинформа.
В Иркутской области намерены взыскивать затраты на тушение лесных пожаров с виновников возгораний29.04.2020
2020-04-29-08-30-31
Иркутская область, 29.04.20 (ИА «Телеинформ»), - С виновников возникновения лесных пожаров в Приангарье будут взыскивать затраты на их тушение. Об этом заявил и.о. министра лесного комплекса региона Дмитрий Петренев, сообщает пресс-служба регправительства.
HeadHunter: в Сибири в марте 2020 года на пике была потребность в медиках, в Приангарье – в продажниках28.04.2020
headhunter-2020-
Иркутская область, 28.04.20 (ИА «Телеинформ»), - HeadHunter проанализировал, как работодатели и соискатели СФО переживают «коронакризис». Как оказалось, в Иркутской области, в отличие от большинства регионов Сибири, наиболее высока потребность в продажниках, рассказали представители HeadHunter на пресс-конференции 28 марта.
Лже-сотрудники банка похитили у двух жительниц иркутского микрорайона Зеленый 120 тысяч рублей28.04.2020
-120-
Иркутск, 28.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Лже-сотрудники банка похитили у двух жительниц иркутского микрорайона Зеленый 120 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
С 27 апреля стартовала выплата социальных пособий за май в Иркутской области27.04.2020
Иркутская область, 27.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области с 27 апреля начнется выплата социальных пособий за май, сообщает пресс-служба губернатора.
Арбитражный суд Иркутской области оштрафовал московское «Первое коллекторское бюро»27.04.2020
Иркутская область, 27.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Арбитражный суд Иркутской области по итогам проверки НАО «Первое коллекторское бюро», числящегося в государственном реестре коллекторских агентств, оштрафовал организацию на 70 тысяч рублей.
Усольский суд оштрафовал нарушителя режима самоизоляции на 15 тысяч рублей27.04.2020
-15-
Усолье-Сибирское, 27.04.20 (ИА «Телеинформ»), – В Приангарье с начала действия режима самоизоляции к административной ответственности привлечено 30 нарушителей, прибывших из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.
Власти Приангарья пообещали поддержку оставшимся без работы жителям региона, получавшим «серую» зарплату24.04.2020
2020-04-24-09-04-17
Иркутская область, 24.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев пообещал поддержку жителям региона, которые получали «серую» зарплату и остались без работы из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.
Сколько в Иркутской области зарабатывает пилот? Обзор зарплатных предложений24.04.2020
2020-04-24-08-26-31
Иркутск, 24.04.20 (ИА «Телеинформ»), – Телеинформ продолжает знакомить с проектом «Иркутянин на работе». В очередном обзоре мы расскажем о зарплатах и вакансиях для пилотов. В марте-апреле на порталах superjob.ru и rabota.yandex.ru нашлось более десятка вакансий.
Услуги ЖКХ онлайн оплачивают 83% клиентов Сбербанка24.04.2020
Москва, 24.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Клиенты Сбербанка стали значительно чаще оплачивать жилищно-коммунальные услуги дистанционно не выходя из дома. Доля таких платежей достигла 83% (год назад – 73%) от общего объема транзакций за ЖКХ, сообщает пресс-служба банка.
В Приангарье предлагают выплачивать пособия по безработице самозанятым и индивидуальным предпринимателям23.04.2020
Иркутская область, 23.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Депутат ЗС Иркутской области Ольга Носенко 22 апреля на профильном штабе при региональном парламенте предложила на время пандемии COVID-19 выплачивать пособия по безработице индивидуальным предпринимателям и самозанятым гражданам.
В Иркутской области ежеквартальные соцпособия на детей решили выплатить в апреле23.04.2020
2020-04-23-03-24-42
Иркутская область, 23.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Ежеквартальные социальные пособия на ребёнка в Иркутской области будут выплачены уже в апреле. Об этом сообщает пресс-служба регправительства.
Одна из управляющих компаний Иркутска задерживала зарплату работникам22.04.2020
Иркутск, 22.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске УК «Квартал» задерживала заработную плату своим работникам.
Сбербанк отменяет комиссию за досрочный перевыпуск дебетовых и кредитных карт22.04.2020
Москва, 22.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Сбербанк до 1 июня 2020 года отменяет комиссию за досрочный перевыпуск дебетовых и кредитных карт. Это решение принято в целях поддержки клиентов в период пандемии COVID-19.
В Приангарье к 1 апреля просроченная задолженность по зарплатам превысила 8 миллионов рублей22.04.2020
-1-8-
Иркутская область, 22.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Суммарная просроченная задолженность по зарплате в Иркутской области по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности на 1 апреля 2020 года составила 8 млн 47 тысяч рублей, сообщает Иркутскстат. Учитывались данные, полученные от организаций, кроме субъектов малого предпринимательства.
Житель Чунского района выплатил алименты под угрозой ограничения в водительских правах21.04.2020
Чунский район, 21.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Житель поселка Чунский Чунского района задолжал ребенку более 50 тысяч рублей по алиментам. Тогда его ограничили в праве управления транспортными средствами.
Сбербанк в Иркутской области выдал первые кредиты на зарплату под 0%21.04.2020
Иркутская область, 21.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Байкальский банк Сбербанка в Иркутской области выдал первые 20 кредитов под 0% на зарплату по государственной программе. Общий объем выданных беспроцентных целевых займов составил более 22 миллионов рублей.
Иркутскстат: в этом году жители Приангарья стали покупать больше непродовольственных товаров21.04.2020
2020-04-21-04-20-03
Иркутская область, 21.04.20 (ИА «Телеинформ»), - За первый квартал 2020 года жителям Приангарья было продано товаров на 99,2 млрд рублей, оборот общественного питания составил 4,1 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечается рост соответственно на 5,5% и 2,0%, сообщает Иркутскстат.
Игрокам и работникам иркутского ФК «Зенит» выплатили 12-миллионный долг по зарплате21.04.2020
2020-04-21-03-25-34
Иркутск, 21.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске руководство футбольного клуба «Зенит» задолжало игрокам и работникам более 12,5 млн рублей зарплаты.
Индивидуальные предприниматели могут получить кредит в Сбербанке на заработную плату под 0%21.04.2020
Москва, 21.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Сбербанк запускает массовый прием заявок на кредиты для индивидуальных предпринимателей на заработную плату под 0%. Эта программа предназначена для поддержки бизнеса, пострадавшего от распространения COVID-19.
Сколько в Иркутской области зарабатывает учитель истории? Обзор зарплатных предложений17.04.2020
2020-04-17-08-56-44
Иркутск, 17.04.20 (ИА «Телеинформ»), – Телеинформ продолжает знакомить с проектом «Иркутянин на работе». В очередном обзоре мы решили обратиться к вопросам школьного образования и рассказать о профессии учителя истории. В апреле на порталах superjob.ru и rabota.yandex.ru удалось найти три десятка соответствующих предложений.
На ангарчанина завели уголовное дело за долг в 5,7 миллионов рублей17.04.2020
Ангарск, 17.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Ангарчанин стал фигурантом уголовного дела за уклонение от погашения задолженности в размере почти 5,7 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления службы судебных приставов.
В Приангарье муниципалитеты будут компенсировать подвоз учеников в школы в другие территории17.04.2020
2020-04-17-05-03-30
Иркутская область, 17.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области муниципалитеты будут компенсировать подвоз своих школьников на учебу в другие территории.
«Сбербанк страхование жизни» произвела 17,2 тыс. выплат по кредитному страхованию в первом квартале 2020 года17.04.2020
Москва, 17.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Дочерняя страховая компания Сбербанка «Сбербанк страхование жизни» в январе-марте 2020 года произвела 17 200 выплат по договорам страхования жизни заемщиков потребительских и ипотечных кредитов. Общая сумма выплат по кредитному страхованию жизни за этот период составила 1,8 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество выплат выросло на 50%, сумма выплат – на 54%. Об этом сообщает пресс-служба банка.
СМИ: Роструд рассказал, какой должна быть зарплата за апрель17.04.2020
Москва, 17.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Федеральной службе по труду и занятости РФ уточнили, как должна выплачиваться зарплата в апреле. Об этом пишет «Афанасий бизнес».
Александр Якубовский рассказал, как оформить «кредитные каникулы» в условиях пандемии16.04.2020
Москва, 16.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Правительство России повысило лимиты займа для «ипотечных каникул», и воспользоваться отсрочкой смогут 70% от тех, у кого есть ипотека. Но право на «кредитные каникулы» в условиях пандемии коронавируса есть не только у тех, кто взял кредит на жилье. Об этом в прямом эфире в соцсети рассказал руководитель рабочей группы «Единой России» по защите прав дольщиков, член рабочей группы правозащитного центра партии, депутат Госдумы Александр Якубовский.
Максимальное пособие по безработице получают 3 тысячи жителей Приангарья16.04.2020
-3-
Иркутская область, 16.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области максимальный размер пособия по безработице получают три тысячи человек. Об этом сообщает пресс-служба губернатора со ссылкой на и.о. министра труда и занятости Иркутской области Наталью Воронцову.
В Нижнеудинске неплательщик алиментов погасил долг, чтобы продать грузовик15.04.2020
2020-04-15-07-42-59
Нижнеудинск, 15.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Житель Нижнеудинска оплатил алиментную задолженность после вынесения постановления о запрете на проведение регистрационных действий в отношении принадлежащего ему на праве собственности грузового автомобиля.
При попытке купить квартиру иркутянка отдала мошенникам почти 300 тысяч рублей14.04.2020
-300-
Иркутск, 14.04.20 (ИА «Телеинформ»), - При попытке купить квартиру по объявлению в интернете иркутянка перевела мошенникам почти 300 тысяч рублей.
ТОП-10 самых состоятельных депутатов Заксобрания Приангарья – парламентарии обнародовали доходы за 2019 год14.04.2020
-10-2019-
Иркутская область, 14.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Депутаты Законодательного собрания Иркутской области обнародовали сведения о доходах за 2019 год. Также в декларации содержится информация о доходах их семей и принадлежащем имуществе. Документ опубликован на сайте Заксобрания.
В Иркутской области начинают выплачивать «карантинные» надбавки к детским пособиям13.04.2020
2020-04-13-02-16-02
Иркутская область, 13.04.20 (ИА «Телеинформ»), - ОПФР по Иркутской области в соответствии с указом президента России начинает выплачивать по 5 тысяч рублей семьям с детьми до трёх лет. Дополнительная финансовая поддержка семей в связи с острой эпидемиологической обстановкой предоставляется из федерального бюджета. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Читать все новости раздела «Деньги»
Сводка топ-вакансий: директор, менеджеры, специалисты верхнего звена
Загрузка...
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Регистрационный номер — ИА № ФС 77 - 75717, выдан 24.05.2019 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске