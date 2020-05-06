Федеральные гранты почти на 18 миллионов рублей выиграли представители молодежи Приангарья

Иркутская область, 7.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Росмолодежи подвели итоги и определили победителей всероссийского конкурса молодежных проектов. Общая сумма привлеченных в Иркутскую область грантов составила 17,7 млн рублей, сообщает пресс-служба губернатора со ссылкой на министерство по молодежной политике региона. В числе победителей – ИРНИТУ и семь представителей молодежи Иркутской области: Анастасия Бердиева, Мария Васильева, Михаил Ермолаев, Анастасия Зверькова, Ксения Казакова, Ксения Осиновская и Анастасия Поленова. Проекты победителей направлены на развитие социальных лифтов, укрепление семейных ценностей, патриотическое воспитание, поддержку творческих инициатив, пропаганду ЗОЖ, профилактику негативных проявлений среди молодежи. Так, например, проект сотрудника Центра профилактики наркомании Анастасии Поленовой «Квест-погружение «Демоны молодости: история одной зависимости» призван в игровой форме показать молодежи насколько опасной может быть наркотическая зависимость. – Направление квест-комнат популярно у молодежи. Наш проект некоммерческий, он призван сформировать у молодежи антинаркотическое мировоззрение, – рассказала Анастасия Поленова. Средства гранта будут направлены на создание сценария, аудиосопровождения, закупку оборудования, декораций. Квест планируется запустить уже осенью. СПРАВКА: Впервые конкурс молодежных проектов проводился одновременно как для граждан РФ 14-30 лет, так и для образовательных организаций высшего образования. Всего на конкурс среди физических лиц было подано более 10 тысяч заявок. Признаны победителями 1110 проектов из 84 регионов на общую сумму 1,15 миллиарда рублей. В конкурсе среди вузов было более двух тысяч заявок от 352 учреждений высшего образования, победили 377 проектов от 177 вузов из 67 регионов на общую сумму 900 миллионов рублей. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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