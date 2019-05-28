Фигуранты дела о мошенничестве в Дорожной службе Иркутской области отправятся под суд

Иркутская область, 29.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В суд направлено уголовное дело в отношении должностного лица АО «Дорожная служба Иркутской области» и еще одного фигуранта, участвовавшего в мошеннической схеме.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, завершено расследование уголовного дела в отношении должностного лица акционерного общества «Дорожная служба Иркутской области» (ДСИО) и его близкого родственника. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ – мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.

В 2016 году заместитель генерального директора по снабжению и коммерческой деятельности ДСИО, действуя группой лиц по предварительному сговору со своим близким родственником, ввёл руководство акционерного общества в заблуждение относительно стоимости технологического оборудования, инициировал подготовку закупочной документации. А также он предоставил в коммерческие предложения аффилированных своему близкому родственнику организаций о наличии у них необходимого для продажи оборудования. После определения начальной максимальной цены контракта замдиректора ДСИО инициировал поступление в АО коммерческого предложения, на основании которого в последующем руководством Дорожной службы принято решение о закупке оборудования по завышенной стоимости у этого поставщика.

В результате преступных действий обвиняемых Иркутской области причинён ущерб на сумму более 12 млн рублей.

Следователями СКР совместно с сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Иркутской области произведены обыски в АО «ДСИО» и местам жительства обвиняемых. В ходе следственных мероприятий изъяты документация, компьютерная техника, электронные носители, а также иные предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела.

Судом по ходатайству органов следствия обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем после утверждения обвинительного заключения первым заместителем прокурора Иркутской области уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.