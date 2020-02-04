Фонд социального страхования информирует об увеличении размеров пособий на детей в Иркутской области

Иркутская область, 5.02.20 (ИА «Телеинформ»), - С 1 февраля 2020 года размер пособий в рамках обязательного социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, не зависящих от заработка застрахованного лица, увеличен на 3%. Об этом сообщает пресс-служба иркутского отделения Фонда социального страхования. Так, единовременное пособие при рождении ребенка в Иркутской области с 1 февраля 2020 года составляет 21 тысячу 604,94 рубля, в северных районах Приангарья – 23 тысячи 405,36 рубля. Минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет на первого ребенка составляет для южных районов 4 тысячи 50,92 рубля, для северных – 4 тысячи 388,5 рубля, на второго и последующих детей – 8 тысяч 101,85 и 8 тысяч 777 рублей соответственно. Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности, составило 810,18 рубля в южных и 877,7 рубля в северных территориях. Увеличился и размер пособий, зависящих от размеров заработной платы работающих граждан. Так, максимальный размер пособия по беременности и родам в день составляет 2 тысячи 301,37 рубля, максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности – 2 тысячи 301,37 рубля в день для застрахованных лиц, имеющих страховой стаж восемь и более лет, 1 тысячу 841,1 рубля в день для лиц, имеющих страховой стаж от пяти до восьми лет, и 1 тысячу 380,82 рубля для тех, чей страховой стаж менее пяти лет. Напомним, с 1 января 2020 года Иркутская область вступила в пилотный проект Фонда социального страхования РФ «Прямые выплаты». Пособия по временной нетрудоспособности, пособия по беременности и родам, единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности, единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет, работникам теперь рассчитываются и выплачиваются Иркутским региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации. Ранее в Приангарье действовал зачетный принцип, когда пособия работнику выплачивал непосредственно работодатель. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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