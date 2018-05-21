Годовой доход глав служб Приангарье составил около 2 миллионов рублей, но есть исключения

Иркутская область, 22.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Госслужащие Приангарья обнародовали сведения о доходах за 2017 год. По данным регправительства, средний заработок руководителей служб и агентств области составил около 2,2 млн рублей. Самым богатым в регионе оказался руководитель службы по охране объектов культурного наследия Евгений Корниенко, меньше всех заработал руководитель Госстройнадзора Борис Билалов. Их доход составил около 7,7 и 1 млн рублей соответственно.

Так, Евгений Корниенко указал, что владеет на праве собственности земельным участком площадью 1665 кв метров, также у него в пользовании находятся две квартиры. Годовой доход руководителя областной службы по охране объектов культурного наследия составил 7 млн 767 тысяч 688 рублей – это больше, чем заработал каждый из региональных министров в 2017 году, и даже выше дохода супруг главы Минздрава Олега Ярошенко и губернатора Приангарья Сергея Левченко, оказавшихся, согласно декларации, самыми богатыми. Напомним, глава Иркутской области в 2017 году задекларировал свыше 4,9 млн, его жена – более 7,6 млн рублей.

Главный госветинспектор Иркутской области Борис Балыбердин в 2017 году заработал 2 млн 137 тысяч 878 рублей, его супруга – 2 млн 44 тысячи 400 рублей. В собственности у руководителя ветеринарной службы Приангарья квартира, где он живет с женой, и земельный участок на тысячу кв метров. Еще одним участком площадью 1192 кв метра владеет его супруга.

Руководитель службы государственного финансового контроля Иркутской области Людмила Богданович задекларировала доход в 2 млн 320 тысяч 519 рублей, в собственности у нее находится только квартира. Между тем, супруг главного госфинконтролера региона при доходе в 1 млн 707 тысяч 97 рублей владеет двумя земельными участками площадью 1599 и 2213 кв метра, жилым домом на 494,8 «квадрата» и нежилым помещением площадью 60,6 кв метра, а также катером и двумя автомобилями.

Главный государственный инженер-инспектор региона по надзору за техсостоянием самоходных машин и других видов техники Александр Ведерников задекларировал 2 млн 289 тысяч 240 рублей и квартиру в собственности. Его супруге принадлежит еще одна квартира и земельный участок более чем на тысячу кв метров, заработала же она 630 тысяч 589 рублей.

Согласно опубликованным данным, руководитель службы ЗАГС Иркутской области Олег Власенко в 2017 году обнародовал свой доход размером в 2 млн 367 тысяч 677 рублей. Он владеет автомобилем Мицубиси, четвертью квартиры, гаражным боксом и тремя земельными участками площадью в тысячу, полторы тысячи и 24 кв метра. В собственности его супруги находится еще одна четверть той же квартиры, еще одна квартира и земельный участок на 400 кв метров, заработала же она 784 тысячи 288 рублей.

Годовой доход руководителя службы по контролю и надзору в сфере образования Натальи Красновой составил 2 млн 87 тысяч 439 рублей, а вот ее супруг заработал в 3,5 раза больше – 7 млн 508 тысяч 22 рубля. В собственности Натальи Красновой находятся квартира, жилой дом, земельный участок на 1001 кв метр и Фольксваген. Ее муж владеет квартирой, земельным участком и двумя гаражными боксами под Тойоту и Ниссан, тоже числящимися в его собственности.

Руководитель службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области Сергей Петров задекларировал в 2017 году 2 млн 123 тысячи 452 рубля дохода, квартиру, два гаража и две иномарки – Лэнд Ровер и Додж. Его супруга заработала 1 млн 206 тысяч 476 рублей. Она владеет двумя складами, баней, жилым домом и двумя земельными участками.

Главный архитектор Иркутской области Екатерина Протасова в 2017 году, по официальным данным, заработала 2 млн 317 тысяч 132 рубля. Она указала своей собственностью гараж и две квартиры – одна принадлежит ей целиком, вторая – только на четверть. Кроме того, Екатерина Протасова владеет Тойотой.

Доход руководителя Госжилнадзора Приангарья Александра Проценко составил в 2017 году 3 млн 72 тысячи 173 рубля, доход его супруги – 644 тысячи 317 рублей. Александр Проценко распоряжается тремя квартирами и Тойотой, его жене принадлежит еще одна Тойота.

Глава службы по тарифам Иркутской области Александр Халиулин в прошлом году задекларировал 2 млн 179 тысяч 419 рублей дохода, его супруга заработала 112 тысяч 543 рубля. В его собственности находится полторы квартиры и гараж-бокс.

Руководитель Госстройнадзора Приангарья Борис Билалов указал, что у него в собственности нет ни недвижимости, ни транспорта, только две квартиры и земельный участок площадью 650 кв метров, которым владеет его жена. Она, кстати, распоряжается также Опелем, а ее доход составил в 2017 году 829 тысяч 484 рубля. Сам Борис Билалов заработал 1 млн 64 тысяч 187 рублей.

Руководитель архивного агентства Иркутской области Сергей Овчинников в прошлом году заработал 1 млн 882 тысячи 143 рубля. Он распоряжается Тойотой, жилым домом на 32,1 кв метра, квартирой на 66,2 кв метра, а также двумя земельными участками площадью 820 и 2000 кв метров. Его супруга при чуть большем доходе – 1 млн 944 тысячи 856 рублей – владеет квартирой.

Годовой доход руководителя агентства по туризму Приангарья Екатерины Сливиной составил 2 млн 7 тысяч 31 рубль, ее супруг заработал 726 тысяч 157 рублей. Самой Екатерине Сливиной принадлежит одна квартира, ее мужу – пятая часть квартиры, нежилое помещение и пять автомобилей.

Руководитель агентства по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области Петр Семенов указал заработки свой и супруги – 2 млн 23 тысячи 823 рубля и 954 тысячи 608 рублей соответственно. Также Петру Семенову принадлежит семь земельных участков по тысяче кв метров каждый, 5/8 квартиры, гараж, гараж-бокс и Тойота. Его жене принадлежат земельный участок и садовый дом.